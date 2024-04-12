Στο «πόδι» σηκώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/4) το Νοσοκομείο Λαμίας από τις φωνές ενός κρατουμένου των Φυλακών Δομοκού ο οποίος νοσηλευόταν μετά από χειρουργική επέμβαση στον 6ο όροφο του κτιρίου, όπου βρίσκεται η αντίστοιχη Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο κρατούμενος από την Αφρικής ξαφνικά άρχισε να πετά καθετήρες και όρους και να φωνάζει στο διάδρομο, με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθούν οι υπόλοιποι ασθενείς και συνοδοί.

Ευτυχώς, στο κτίριο υπήρχε αρκετή δύναμη από την εξωτερική φρουρά των Φυλακών, και τον ακινητοποίησαν μέχρι ο γιατρός να του κάνει μια ηρεμιστική ένεση. Το σημείο γέμισε αίματα, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό του Νοσοκομείου έσπευσε να κλείσει τις πόρτες από τα δωμάτια για να μην ακούγεται η φασαρία.

Αυτό βέβαια δεν απέτρεψε ώστε να ανησυχήσουν όλοι στον όροφο, ενώ ο κρατούμενος τελικά μεταφέρθηκε στο ειδικό θάλαμο όπου και παρέμεινε απολύτως ήρεμος το επόμενο 24ωρο.

Την Παρασκευή αναμένεται να πάρει και εξιτήριο.

Πηγή: skai.gr

