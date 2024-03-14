Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ του θανατηφόρου τροχαίου στην οδό Δεκελείας όπου εμπλέκεται γνωστός τραγουδιστής παρουσιάζει το skai.gr.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό το οποίο είναι από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνονται τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν τη σφοδρή σύγκρουση που είχε ως αποτέλεσμα ένας 19χρονος να χάσει τη ζωή του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, όχημα βγαίνει από την κάθετη της Δεκελείας παραβιάζοντας stop , 3 δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί το αυτοκίνητο του τραγουδιστή ο οποίος για να αποφύγει την σύγκρουση κάνει ελιγμό.

Ο ελιγμός αυτός φέρεται πως έφερε τον τραγουδιστή στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να πέσει στο λευκό όχημα που επέβαιναν οι δύο νεαροί.

Ο οδηγός του μοιραίου οχήματος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

