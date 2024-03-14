Συγκλονισμένη για άλλη μια φορά είναι η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας από τα αλλεπάλληλα κρούσματα νεανικής παραβατικότητας κι εκδηλώσεων βίας μεταξύ ανηλίκων.

Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό με τις τρεις ανήλικες που ξυλοκόπησαν άγρια μία 15χρονη, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου όπου σημειώθηκε το περιστατικό επισημαίνει:

"... Μια μαθήτρια γυμνασίου ξυλοκοπήθηκε άγρια, από άλλες δυο ή τρεις μαθήτριες. Ως ενήλικες, ως γονείς και ως πολίτες οφείλουμε να αντιδράσουμε άμεσα και τα καταδικάσουμε τέτοιες ειδεχθείς ενέργειες. Ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στη μαθήτρια του σχολείου μας, δηλώνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον μας, προσφέροντας υπηρεσίες από ειδικό ψυχολόγο στη μαθήτρια και την οικογένειά της και σε δεύτερο επίπεδο θα διοργανώσουμε ειδικές διαλέξεις σχετικές με την αποτροπή κάθε μορφής βίας. Ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων καταδικάζουμε τόσο το περιστατικό βίας κατά της μαθήτριας, όσο και τη στάση των ενηλίκων να παρακολουθούν το συμβάν ως θεατές, δίχως να παρέμβουν για να σώσουν τη μαθήτρια από τις σωματικές κακώσεις που υπέστη. Αναμένουμε από την πολιτεία, ως κράτος δικαίου να παρέμβει ουσιαστικά, προληπτικά και κατασταλτικά για την εξαφάνιση τέτοιων βίαιων πράξεων στο μέλλον".

Θυμίζουμε, όπως έγραψε το Cretalive, ότι ότι οι δυο ανήλικες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Ηρακλείου και αφέθηκαν ελεύθερες καθώς δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το Α' Αστυνομικό τμήμα, προκειμένου η δικογραφία να συμπληρωθεί με καταθέσεις, ιατροδικαστική έκθεση, επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού που είχε καταγραφεί από κινητό κ.ά.

Οι δύο 16χρονες ξαδέλφες που φοιτούν σε σχολείο άλλης περιοχής, επιτέθηκαν στην 15χρονη χθες το μεσημέρι και αφού τα παιδιά είχαν σχολάσει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μία χτυπούσε το κορίτσι, η δεύτερη όμως φέρεται να ήταν η ηθική αυτουργός που έδωσε την εντολή για την επίθεση.

Μάλιστα η βάναυση επίθεση καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο ενός εκ των δύο κοριτσιών.

Μία τρίτη 16χρονη που διαφεύγει της σύλληψης φέρεται ως παρούσα στο επεισόδιο, αποτρέποντας μάλιστα τους περαστικούς να επέμβουν προς βοήθεια του θύματος.

Η 15χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το κορίτσι φέρει σοβαρά χτυπήματα στον αυχένα, το μάτι, το κεφάλι, μετά τις αλλεπάλληλες μπουνιές και κλωτσιές που δέχτηκε.

Ωστόσο ερωτηματικά έχουν γεννηθεί στις διωκτικές αρχές για το πώς δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να βοηθήσει το κορίτσι, γλιτώνοντάς το από τα ανηλεή χτυπήματα, ενώ μάλιστα το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 14.00, ώρα σχολάσματος για τους μαθητές των γύρω σχολείων, σε μια πολυσύχναστη περιοχή με μαγαζιά, καφετέριες και κόσμο.

