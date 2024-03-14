Παραδόθηκαν σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα 5 πυροσβεστικά οχήματα από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Πρόκειται για 5 υδροφόρα οχήματα ειδικού δασικού τύπου κατάλληλα για τις δύσκολες και δύσβατες τοπογραφίες της χώρας, τα οποία έρχονται να προστεθούν στο στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος ώστε να ενισχύσουν το επιχειρησιακό του έργο.

Σκοπός αυτής της «πατριωτικής προσφοράς», όπως υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Βασίλης Κικίλιας, είναι «να μπορέσει η Πολιτική Προστασία, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι άντρες κι οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά κι οι εθελοντές μας, οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην πρώτη ανάγκη, να προασπίσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, την ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα, μετά τις περιουσίες των ανθρώπων, και φυσικά την οικολογία, το δάσος, τα φυσικά κάλλη της πατρίδας μας».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην προσφορά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών τονίζοντας ότι «στις δύσκολες στιγμές τις οποίες αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν δίπλα στην πατρίδα και δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση». «Το έκανε αυτό στην πρώτη θητεία μου ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη το 2014, σε εποχές περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών και ένδειας για βασικά πράγματα. Το ξαναέκανε μέσα στην πανδημία με εμφατικό τρόπο. Κι είμαστε υπόχρεοι κι ευγνώμονες για αυτό. Και το ξανακάνει τώρα ως συνέχεια της απόφασης η οποία πάρθηκε το 2021 με αυτή τη σημαντική δωρεά οχημάτων τα οποία έχουμε πραγματικά ανάγκη. Σας διαβεβαιώ κυρία πρόεδρε ότι η προσφορά αυτή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πάει χαμένη. Το αντίθετο, θα δείτε αυτά τα μηχανήματα μαζί με τους άντρες και τις γυναίκες μας στην πρώτη γραμμή της μάχης» υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης προσέθεσε ότι περιμένουν και προετοιμάζονται για μία δύσκολη αντιπυρική περίοδο. «Αυτό δείχνουν οι κλιματολογικές συνθήκες και αυτό προβλέπουν οι επιστήμονές μας. Όμως έχουμε επενδύσει στην πρόληψη,έχουμε επενδύσει στην εκπαίδευση από κοινού με όλα τα άλλα Σώματα και με τους δασάρχες μας, έχουμε επενδύσει στη συνεργασία και θεωρούμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι της συνεργασίας είναι ο ιδιωτικός τομέας και αισθανόμαστε ότι ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και το κράτος, οι γραμμές ξεθωριάζουν όταν πρόκειται για την πραγματική ανάγκη και για την προστασία των πολιτών και για την προστασία της χώρας μας», σημείωσε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, το οποίο όπως είπε, ολοκληρώνεται σιγά σιγά ως προς τις διαγωνιστικές του διαδικασίες και θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην ελληνική κοινωνία.

«Η χώρα στα δύσκολα πάντα είχε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά κι ήταν ευεργέτες και τη στήριξαν για το κοινό καλό. Η χώρα έχει περάσει πολλές περιπέτειες, σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της και σήμερα ζει μία πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση, αυτή της κλιματικής κρίσης» σημείωσε ο κ. Κικίλιας ευχαριστώντας την πρόεδρο της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού και τους Έλληνες εφοπλιστές, τονίζοντας επίσης «ότι βρίσκονται πάντα στο πλευρό τους» προσφέροντας «στην πράξη σε αυτή την πολύ μεγάλη εθνική και πατριωτική προσπάθεια».

Από την πλευρά της, η κυρία Τραυλού, αφού ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος «για την αδιάκοπη προσφορά τους» επισήμανε ότι «η Ένωση αναγνωρίζοντας διαχρονικά το τιτάνιο έργο τους το καλοκαίρι του 2021 προχώρησε σε ακόμη μία δωρεά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος». Όπως είπε,σε πρώτη φάση κάλυψαν άμεσες ανάγκες εξοπλισμού που αφορούν στο σύνολο των δράσεων, της επέμβασης και της εκτέλεσης των καθηκόντων του Σώματος σε όλα τα πεδία και σε όλη τη χώρα και προσέθεσε ότι «με τη σημερινή παράδοση 5 πυροσβεστικών οχημάτων ειδικού δασικού τύπου κατάλληλα για τις δύσκολες και δύσβατες τοπογραφίες της χώρας μας ερχόμαστε να συμβάλουμε ακόμη πιο δυναμικά στο έργο του Σώματος». Παράλληλα η πρόεδρος της ΕΕΕ γνωστοποίησε ότι η δωρεά τους θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες με την παράδοση επιπλέον 3 οχημάτων τύπου pickup και 5 SUV.

«Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και στην ατομική ευθύνη που αφορά στη δράση αλλά και στην ανταπόκριση του καθένα μας, στη συμβολή μας, στην πρόληψη ως υπεύθυνοι πολίτες και στην άμεση ενημέρωση των Αρχών ως ενεργοί πολίτες. Ας λειτουργούμε με το ελληνικό φιλότιμο με το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον και όλων μαζί για τον τόπο μας. Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί πλέον κλιματική κρίση δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χώρος για αδιαφορία από κανέναν για κανέναν. Τελειώνοντας θα ήθελα να απευθυνθώ όπως ξεκίνησα, στις γυναίκες και στους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος που δίκαια αναγνωρίζονται από όλους μας ως σύγχρονοι ήρωες. Η ναυτιλία των Ελλήνων ήταν είναι και θα είναι αρωγός στο έργο σας. Στο έργο του κοινού καλού, στο έργο της καθημερινής προσφοράς που αγγίζει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», κατέληξε η κυρία Τραυλού.

Αναφερόμενος στη σημερινή δωρεά των 5 υδροφόρων οχημάτων, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας επισήμανε ότι αυτή «θα ενισχύσει το επιχειρησιακό τους έργο καθώς αυτά θα προστεθούν στον στόλο και θα καλύψουν ανάγκες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως λόγω της κλιματικής κρίσης». Επιπλέον ο κ. Βάγιας είπε ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, «διαχρονικά βρίσκεται δίπλα στο Πυροσβεστικό Σώμα με την προσφορά μέσα από δωρεές μέσων και εξοπλισμού» και τους ευχαρίστησε διαβεβαιώνοντάς τους ότι «η δωρεά αυτή θα αξιοποιηθεί από εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με γνώμονα πάντα την προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας αλλά και της διαφύλαξης του δασικού μας πλούτου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

