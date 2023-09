Μια προσαγωγή για τη φωτιά στη Σταμάτα - Περιορίστηκε το μέτωπο Ελλάδα 14:10, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός αλλοδαπού - Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες συνεχίζουν τις ρίψεις νερού