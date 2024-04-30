Σε τέσσερις συλλήψεις οι οποίες όπως φαίνεται σχετίζονται όπως όλα φαίνονται με την Greek Mafia προχώρησαν οι Αρχές για τις εκρήξεις σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και σε κάβα στην Καλλιθέα που έγιναν με διαφορά τριών ημερών στα μέσα του περασμένου Μαρτίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η διαμάχη για τα δύο αυτά περιστατικά έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε έναν 53χρονος έγκλειστο των φυλακών που έχει κατηγορηθεί για σωρεία εγκληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων και για την απαγωγή του μεγαλοεφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλο και σε έναν 54χρονο επίσης έγκλειστο με τα προσωνύμια «μεγάλος» ή «τρελός». Μάλιστα, σε βάρος του είχε εκδοθεί και απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2020 έξω από φούρνο στη Βούλα.

Πώς συνδέονται οι δύο υποθέσεις

Η επικίνδυνη έκρηξη στο βενζινάδικο στον Πειραιά σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Μαρτίου 2024. Σκιώδης ιδιοκτήτης ήταν ένας 43χρονος γνωστός ως «ζαμπόν» που είχε δολοφονηθεί πρόσφατα στον Νέο Κόσμο. Μετά το θάνατό του το πρατήριο επιθυμούσε να το κληρονομήσει ο 53χρονος κουμπάρος του. Ωστόσο, η έκρηξη που σημειώθηκε, χωρίς να έχει στοιχειοθετηθεί, αποδόθηκε τότε στον 53χρονο, τον μοναδικό επιζώντα της τριανδρίας της Greek Mafia.

Δεν άργησαν όμως να έρθουν τα αντίποινα αφού μετά από τρεις ημέρες σημειώθηκε η βομβιστική επίθεση στην κάβα ποτών στην Καλλιθέα. Δράστες της επίθεσης φέρονται ένας υπαρχηγός του «μεγάλου» ή «τρελού», ένας 35χρονος από την Αλβανία και ένας 39χρονος που συνελήφθη. Επίσης, οι Αρχές έχουν συλληφθεί και δυο ακόμη άτομα 37 και 40 ετών ως δράστες της έκρηξης στο πρατήριο υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα επίσης με το ρεπορτάζ, ερευνάται και μια επίθεση με πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Συγγρού.

