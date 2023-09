Φθιώτιδα: 'Εσβησε η πυρκαγιά στα «μεταλλεία Τσούκας» Ελλάδα 13:20, 04.09.2023 linkedin

Η βροχή που ξέσπασε στην περιοχή αλλά και η επέμβαση των ελικοπτέρων βοήθησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς