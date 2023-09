Τέλος στο θρίλερ του Νέου Κόσμου: Ακινητοποιήθηκε ο ταμπουρωμένος άνδρας Ελλάδα 13:08, 04.09.2023 linkedin

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε επίσης και ο γιος του άνδρα- Εντοπίστηκε ένα ψεύτικο όπλο - Ο δράστης φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ