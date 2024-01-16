Οργή έχει προκαλέσει η κλοπή 8.000 βιβλίων από το βιβλιοπωλείο αστέγων που έχει ιδρυθεί από μία ομάδα πέντε ανέστιων ανθρώπων και συλλέγει βιβλία από δωρητές και εκδοτικούς οίκους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Ένας εκ των ιδρυτών του παλαιοβιβλιοπωλείου, ο Λεωνίδας Κουρσούμης, δήλωσε «το πρόβλημα δεν είναι η κλοπή, αλλά τι θα τα κάνουν ενώ θα μπορούσαν να μου ζητήσουν αυτά τα βιβλία. Εάν έρχονταν και τα ζητούσαν θα τους τα δίναμε όπως έχουμε κάνει πάντα».



Πηγή: skai.gr

