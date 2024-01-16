Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

kataggelies@skai.gr: Οργή μετά την κλοπή των 8.000 βιβλίων από το βιβλιοπωλείο των αστέγων στην Αθήνα - «Αν μας τα ζητούσαν, θα τα δίναμε»

Tο βιβλιοπωλείου αστέγων που έχει ιδρυθεί από μία ομάδα πέντε ανέστιων ανθρώπων και συλλέγει βιβλία από δωρητές και εκδοτικούς οίκους

αταίριαστοι

Οργή έχει προκαλέσει η κλοπή 8.000 βιβλίων από το βιβλιοπωλείο αστέγων που έχει ιδρυθεί από μία ομάδα πέντε ανέστιων ανθρώπων και συλλέγει βιβλία από δωρητές και εκδοτικούς οίκους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Ένας εκ των ιδρυτών του παλαιοβιβλιοπωλείου, ο Λεωνίδας Κουρσούμης, δήλωσε «το πρόβλημα δεν είναι η κλοπή, αλλά τι θα τα κάνουν ενώ θα μπορούσαν να μου ζητήσουν αυτά τα βιβλία. Εάν έρχονταν και τα ζητούσαν θα τους τα δίναμε όπως έχουμε κάνει πάντα».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr άστεγοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark