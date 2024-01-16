Έφυγε τις νυχτερινές ώρες από τη ζωή, νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ο εκπαιδευτικός και επί χρόνια δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Γιάννης Χριστόπουλος, όπως αναφέρει eleftheriaonline.

Ο Γιάννης Χριστόπουλος ήταν διευθυντής του 10ου Πειραματικού Δημοτικού Καλαμάτας, το οποίο έπειτα από πρότασή του πριν λίγες εβδομάδες έλαβε τιμητικά το όνομα του Πέτρου Θέμελη. Ασχολήθηκε επί χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα με την πολιτική ζωή και τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ενώ διετέλεσε και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 11 π.μ. στον ναό της Αγίας Τριάδας Καλαμάτας και θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής του, την Αυλώνα Μεσσηνίας. Στην κηδεία του θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιάννη Χριστόπουλου ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει:

Σήμερα έχασα έναν πολύτιμο φίλο.

Έναν σπουδαίο δάσκαλο, που άνοιξε φωτεινούς δρόμους στη γνώση για εκατοντάδες

νέους.

Έναν αγωνιστή, που δήλωνε μαχητικά παρών με ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια σε

όλες τις ιδεολογικές μάχες της δημοκρατικής παράταξης.

Ο Γιάννης Χριστόπουλος κατέστησε πρότυπο το 10ο δημοτικό σχολείο Καλαμάτας,

που τόσο αγάπησε, και υπηρέτησε με ακεραιότητα και ήθος το συνδικαλιστικό

κίνημα και τους συμπολίτες του από θέσεις ευθύνης.

Τον αποχαιρετώ με βαθύ σεβασμό και τον ευχαριστώ που με τίμησε με τη φιλία και

την αγάπη του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

