Φλώρινα: Στο τελωνείο Νίκης έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους αγρότες

Στο μεθοριακό σταθμό Νίκης στην Φλώρινα, παρέταξαν τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με τον κ Θωμά Μόσχο, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μέλος της άτυπης συντονιστικής επιτροπής που έχουν συστήσει οι αγρότες, απώτερος στόχος της κινητοποίησης είναι από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου να αποκλειστεί η διέλευση μόνο των φορτηγών αυτοκινήτων από και προς την Βόρεια Μακεδονία ενώ η κίνηση των ΙΧ αυτοκίνητων θα γίνεται κανονικά.

Καθημερινά από το τελωνείο της Νίκης, διέρχονται εκατοντάδες φορτηγά από την Βόρεια Μακεδονία με προορισμό δύο ιδιωτικά ορυχεία λιγνίτη , στο Προσήλιο Κοζάνης και την Αχλάδα Φλώρινας, μεταφέροντας λιγνίτη για τις ανάγκες λειτουργίας των τριών μονάδων του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού που λειτουργεί μόλις 15 χλμ από την γραμμή των συνόρων στο Μοναστήρι (Μπίτολα). Νωρίτερα απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το κτίριο της Αντιπεριφέρειας στην Φλώρινα και σε ένδειξη διαμαρτυρίας τοποθέτησαν δέματα με άχυρο στην είσοδο του κτιρίου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης τους με τον αντιπερειφερειάρχη Φλώρινας Αθανάσιο Τάσκα, ζήτησαν την αναθεώρηση του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης, και πιο συγκεκριμένα να μην εγκριθεί καμιά εγκατάσταση Φ/Β από το Συντονιστικό της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) στην Δυτ Μακεδονία εάν προηγουμένως δεν ενταχθούν ως προτεραιότητα επενδύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους ενέργειας αλλά και του πρασινίσματος της παραγωγής τους.

Οι αγρότες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους γιατί οι προτάσεις για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στις αγροκτηνοτροφικές τους επιχειρήσεις απορρίπτονται με την δικαιολογία ότι δεν υπάρχει χώρος στα δίκτυα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

