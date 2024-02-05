Άνοιξε η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος του Λακκώματος, η οποία παρέμενε κλειστή από αγρότες, οι οποίοι επιχείρησαν να κινηθούν προς Θεσσαλονίκη, το πρωί της Δευτέρας.

Η κυκλοφορία από το σημείο διεξάγεται κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο μπλόκο στον κόμβο των Μουδανιών, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών από τη Χαλκιδική για τη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Δευτέρας έφτασε μπροστά σε φραγμό της Αστυνομίας στο ύψος του Λακκώματος,.

Οι αγρότες ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί πορεία από τα Νέα Μουδανιά με προορισμό το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το ΥΜΑΘ, με σκοπό να καταθέσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Όμως, λίγο μετά τις 10, δυνάμεις της Αστυνομίας έστησαν φραγμό στην πορεία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος του χωριού Λάκκωμα, προκειμένου να μην μπουν στη Θεσσαλονίκη.

Επιτροπή των παραγωγών που συμμετείχαν στην κινητοποίηση ζήτησε από τους αστυνομικούς να συνεχίσουν τα τρακτέρ την πορεία τους, ωστόσο τούς επιτράπηκε να συνεχίσουν μόνο με αγροτικά οχήματα.

