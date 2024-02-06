Φλώρινα: Προφυλακιστέος ο 54χρονος που βρέθηκε οπλοστάσιο σπίτι του

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 54χρονος από τη Φλώρινα, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε βαρύς οπλισμός και εκρηκτικά.

Ο 54χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε εξ ολοκλήρου ως αβάσιμες τις κακουργηματικές σε βάρος του κατηγορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστηρίζοντας πως ήταν συλλέκτης οπλικών συστημάτων και όλα τα όπλα που είχε στην κατοχή του δεν ήταν λειτουργικά και τα είχε βρει είτε στους ορεινούς όγκους της περιοχής, όπου έχουν γίνει πολλές μάχες τόσο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όσο και στον εμφύλιο αλλά και σε πεδία βολής.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του κ Γιώργος Τζήκας, τα περισσότερα όπλα από αυτά δεν ήταν λειτουργικά δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια και δεν τα επισκεύαζε για να τα μεταπωλήσει - όπως έχει ακουστεί- καθώς τα εργαλεία και η γνώσεις που διέθετε ο 54χρονος ήταν ερασιτεχνικές και δεν επισκεύαζε τα όπλα για να τα πουλήσει, αλλά για να τα έχει στην προσωπική του συλλογή.

Να υπενθυμίσουμε ότι η 57χρονη σύζυγός του είχε προφυλακιστεί και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα οδηγηθεί και ο 54χρονος.

