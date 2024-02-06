Λογαριασμός
Χωρίς άδεια μεγάλο rave πάρτι στον εθνικό δρυμό Σαμαριάς - Παρέμβαση της αστυνομίας και προσαγωγές

Προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά δύο άτομα, o διοργανωτής και ένας DJ

Πάρτι στον Ομαλό

Επεισοδιακή τροπή πήρε το μεγάλο rave party που διοργανώθηκε την Κυριακή στον Ομαλό.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι διοργανωτές, δεν είχαν πάρει την κατάλληλη άδεια για το συγκεκριμένο σημείο στο Ξυλόσκαλο, το οποίο αποτελεί είσοδο του εθνικού δρυμού Σαμαριάς και υπάγεται στην διεύθυνση δασών.

Ως εκ τούτου, ειδοποιήθηκε η αστυνομία που παρενέβη άμεσα -λόγω  και της αδιανόητης κίνησης που επικρατούσε στην περιοχή- και σταμάτησε το πάρτι.

Μάλιστα προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά δύο άτομα, o διοργανωτής και ένας DJ για να δώσουν εξηγήσεις και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: zarpanews.gr

