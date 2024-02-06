Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο 54χρονος από τη Φλώρινα, προκειμένου να απολογηθεί για τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών στο σπίτι του.

Ο συλληφθείς, ο οποίος δηλώνει συλλέκτης οπλικών συστημάτων, οδηγήθηκε την Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, σύμφωνα με το thestival.gr.

Επισημαίνεται πως η 57χρονη σύζυγός του απολογήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και κατόπιν συμφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέα.

Το χρονικό

Το οπλοστάσιο, το οποίο παραπέμπει σε υπόθεση λαθρεμπορίου όπλων, βρέθηκε από στελέχη του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας στην περιοχή των Παλαιών Σφαγείων.

Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν πολεμικά τυφέκια διαφόρων τύπων όπως καλάσνικοφ, COLD M-16, ΗΚ-G3A3, Mauser καθώς και πιστόλια, ορισμένα πάντως μη ενεργά λόγω παλαιότητας. Κατασχέθηκαν ακόμα αμυντικού τύπου χειροβομβίδες, χιλιάδες φυσίγγια, κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων καθώς και πυρίτιδα βάρους 72 κιλών. Τέλος, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης και κυρίως του μεγάλου όγκου του κατασχεμένου οπλισμού, για τα ευρήματα της έρευνας ενημερώθηκαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Βάσει των έως τώρα ευρημάτων οι αστυνομικοί κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι ο 53χρονος εμπορευόταν τα όπλα και πυρομαχικά, τα οποία πιθανότατα είχε εισαγάγει από την Αλβανία.

Εις βάρος του ζεύγους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη οπλοκατοχή αντιμετωπίζοντας δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Πηγή: skai.gr

