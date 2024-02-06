Τα απαιτούμενα έργα για την αποκατάσταση του δασικού τοπίου, των ανακτορικών κήπων και του κοιμητηρίου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, παρουσίασαν σήμερα οι υπουργοί Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης.

Παρουσιάστηκαν τέσσερις μελέτες, δύο από κάθε υπουργείο, με αντικείμενο τις δράσεις αρμοδιότητάς τους που αφορούν στην υλοποίηση του συνολικού έργου στο Τατόι.

Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση των κήπων του Ανακτόρου, καθώς και για τις εργασίες στον Ι.Ν. της Αναστάσεως και στο κοιμητήριο του λόφου Παλαιόκαστρο στο κτήμα Τατοΐου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την υλοποίηση έργων που αφορούν στην αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος, καθώς και στην αποκατάσταση της βλάστησης και στην ανάδειξη του κοιμητηρίου.

«Το συνολικό πρόγραμμα που εκτελεί σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού ξεπερνά τα 60.000.000 ευρώ και αφορά στην αποκατάσταση και την απόδοση νέων χρήσεων, στα κτίρια μνημεία του κτήματος. Η αποκατάσταση των ανακτορικών κήπων ολοκληρώνεται με την παρέμβασή μας στο κτίριο του Ανακτόρου και στη δημιουργία ενός πρότυπου Μουσείου. Αντίστοιχα, η συντήρηση και η ανάδειξη της εκκλησίας της Αναστάσεως, και των ταφικών μνημείων ολοκληρώνει την παρέμβαση του ΥΠΕΝ», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η μελέτη για την αποκατάσταση των κήπων του ανακτόρου περιλαμβάνει έκταση 34 στρεμμάτων και περιμέτρου 762 μέτρων.

Θα φυτευτούν περίπου 450 δένδρα, τα μονοπάτια ακολουθούν τις αρχικές χαράξεις ενώ η δημιουργία υδατοπερατών επιφανειών συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, διασφαλίζοντας φυσικές συνθήκες στο περιβάλλον, ευνοώντας συγχρόνως την ανάπτυξη τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

«Βασικότερος παράγοντας στην αποκατάσταση είναι δυστυχώς η επανεμφάνιση της πυρκαγιάς, άρα πρέπει να επαναστήσουμε έναν χώρο ο οποίος θα σέβεται την ιστορία αλλά θα είναι προετοιμασμένος για πυρκαγιές», δήλωσε ο Θωμάς Δοξιάδης, αρχιτέκτων τοπίου που μαζί με την Ηλέκτρα Κανέλλου, γεωπόνος και αρχιτέκτων τοπίου, παρουσίασαν τη μελέτη για την αποκατάσταση της βλάστησης και της ανάδειξης του κοιμητηρίου.

Όσον αφορά το κοιμητήριο, μεταξύ άλλων, προτάθηκε «λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του χώρου, που περικλείει ιστορικά ακίνητα μνημεία που βρίσκονται μέσα στο φυσικό δάσος, για λόγους ανάδειξης και προστασίας τής ταυτότητας του χώρου και με δεδομένη αυξητική τάση των περιστατικών πυρκαγιάς στο μέλλον, λόγω της κλιματικής αλλαγής, η νέα διάπλαση της βλάστησης στον χώρο του κοιμητηρίου να έχει τα χαρακτηριστικά ζώνης ανάσχεσης πυρκαγιάς».

Η Μαρία Μερτζάνη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, αναφέρθηκε στις εργασίες στον Ι.Ν. Αναστάσεως και στο Κοιμητήριο του λόφου Παλαιόκαστρο, όπου υφίσταται από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 το κοιμητήριο της βασιλικής οικογένειας, στο οποίο εν συνεχεία ανεγέρθηκε ο Ι.Ν. της Αναστάσεως, έργο του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά με εικονογράφηση του Κομνημού Καλόθετου.

Λίγο πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατασκευάστηκε το Βασιλικό Μαυσωλείο, έργο του αρχιτέκτονα Μανώλη Λαζαρίδη. Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ υλοποίησε τις μελέτες και το έργο αποκατάστασης του διακόσμου του Ναού της Αναστάσεως και των ταφικών μνημείων, ενώ με χορηγία της ΑΜΚΕ «ΑΙΓΕΑΣ» εκπονήθηκε η μελέτη και υλοποιείται το έργο αποκατάστασης του βασιλικού Μαυσωλείου.

