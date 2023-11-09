Προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησαν και πήραν οι 3 κατηγορούμενες – μητέρα, αδερφή και σπιτονοικοκυρά - για την δολοφονία της 23χρονης εγκύου Φαίης Μπακογιώργου που είχε βρεθεί νεκρή και τυλιγμένη σε κουβέρτα στις 8-10-2021, στην οδό Τύχης στα Πατήσια, αφού για αρκετό καιρό είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Χθες οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των τριών γυναικών, και σήμερα πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 3 συλληφθείσες, είναι και αυτές της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και ανθρωποκτονία με δόλο.

Εναντίον τους η δικαστική λειτουργός εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κρίνοντας ότι οι τρεις κατηγορούμενες είναι επικίνδυνες για την διάπραξη νέων αδικημάτων.

Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος τους αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, πως οι τρεις γυναίκες έλαβαν μέτρα για να μην αποκαλυφθεί η πράξη τους, καθώς τύλιξαν το πτώμα της Φαίης και το πέταξαν τα σκουπίδια.

Φαίνεται επίσης να τονίζεται η «εξαιρετική βιαιότητα της πράξης και η εξακολουθητικότητα των παράνομων πράξεων" χαρακτηρισμός που αφορά το ότι επί μακρό διάστημα εξέδιδαν το θύμα.

Παράλληλα ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης που σύμφωνα με μαρτυρίες φρόντιζε η 66χρονη σπιτονοικοκυρά.

Μάνα, αδερφή και σπιτονοικοκυρά την υπέβαλαν σε μαρτύρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές κεντρικό ρόλο στην εκμετάλλευση της Φαίης έπαιζε η σπιτονοικοκυρά της.

Η γυναίκα που υποτίθεται την φιλοξενούσε μαζί με την αδελφή της και την μητέρα της, ήταν η γυναίκα που είχε στήσει το κολαστήριο για την άτυχη 23χρονη.

Την εξέδιδε, την έβαζε να επαιτεί, την έσπρωχνε σε αυτοκίνητα στήνοντας δήθεν ατυχήματα για να λαμβάνει αποζημιώσεις και την ξυλοκοπούσε χωρίς έλεος.

Ολα αυτά μπροστά στην μητέρα της και την αδελφή της που φέρονται να μην αντιδρούσαν.

Πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση του πατέρα της Φαίης, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της 66χρονης σπιτονοικοκυράς , της 64χρονης μητέρας και της 23χρονης αδελφής της άτυχης γυναίκας, για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση δια ενέργειας και με παράλειψη, εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα, διακοπή κύησης σε βαθμό κακουργήματος , επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή, συνέργεια σε εμπορία ανθρώπων.

Βασικός ρόλος στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί αποδίδεται στην 66χρονη κατηγορουμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υλικό που έχει συλλεχθεί και περιλαμβάνεται στην δικογραφία αφορά μεταξύ άλλων την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή Σωκράτη Τσαντίρη, που ώθησε την υπόθεση, αλλά και πολλές μαρτυρικές καταθέσεις για την βαναυσότητα σε βάρος του θύματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

