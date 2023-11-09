Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ο 39χρονος και η 33χρονη σύζυγός του που συνελήφθησαν, επειδή διέθεταν προς πώληση αμφιβόλου ποιότητας και γνησιότητας ελαιόλαδο, κοντά στη λαϊκή αγορά της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε να ολοκληρωθεί η εργαστηριακή εξέταση για την ποιότητα των λαδιών ώστε να αποφανθεί στη συνέχεια για την ποινική τους μεταχείριση.

Το ζευγάρι συνελήφθη από αστυνομικούς με 12 μεταλλικά και πλαστικά δοχεία που περιείχαν 5 λίτρα λάδι (έκαστο). Κατά την ίδια δικογραφία, κάθε συσκευασία πωλείτο έναντι 20 ευρώ.

Κατασχέθηκαν ακόμα μπλοκ με χειρόγραφες σημειώσεις που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες για τις παραγγελίες τους και αυτοκόλλητα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.