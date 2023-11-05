Συνελήφθη 46χρονος στην Κυψέλη: Σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του

Συνελήφθη μετά από διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, το Σάββατο το απόγευμα στην περιοχή της Κυψέλης, 46χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων με συνολική ποινή κάθειρξης 36 ετών, φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών καθώς και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ.

Ειδικότερα, ο 46χρονος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που έχει διαπράξει απάτες και πλαστογραφίες, αλλά και για υπεξαίρεση, κλοπή και παράβαση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

