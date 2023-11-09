Αττική Οδός: Κλείνει η είσοδος της Λεωφόρου Δημοκρατίας λόγω εργασιών

Κλειστή θα είναι απόψε η είσοδος της Αττικής Οδού από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό, η είσοδος θα είναι κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος. Οι εργασίες γίνονται μεταξύ του κόμβου 2 (Μαγούλας) και των διοδίων Ρουπακίου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθώς και μεταξύ του Κόμβου 8 (Μεταμόρφωση) και του Κόμβου 6 (Λ. Φυλής) στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν την είσοδο από Λεωφόρο Φυλής (είσοδος 6) ή την είσοδο από Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας (είσοδος 8).

Πηγή: skai.gr

