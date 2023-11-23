Με τα αγριογούρουνα να επελαύνουν σε κάθε γωνιά της Εύβοιας και απίστευτα σκηνικά να καταγράφονται σε κάθε γωνιά του νησιού, το τελευταίο διάστημα, viral αναμένεται το δίχως άλλο να γίνουν τα χειμερινά μπάνια ενός άγριου χοίρου στη Χαλκίδα.

Το ζώο βούτηξε από την ακτή Παπαθανασίου χθες το πρωί και άρχισε να κολυμπάει στην παραλία της πρωτεύουσας.

Ο κύριος Νέστωρας, αλιέας της περιοχής, διαπίστωσε το παράδοξο θέαμα ενώ είχε ξανοιχτεί με το καΐκι του για να ψαρέψει, στο σημείο.

Όπως περιγράφει στο evima.gr, ενώ ψάρευε, είδε το ζώο να περνά δίπλα από το καίκι.

Παράλληλα, αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στη Χαλκίδα μεταξύ 1ου γυμνασίου και Κουρέντι προχθες το βράδυ.

Πρόκειται για σημεία, υπερβολικά χαμηλά στο κέντρο της πόλης.

Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο το ζώο και έστειλε το video στο evima.gr.

«Σοβαρό και προσεχώς σοβαρότερο» χαρακτήρισε το φαινόμενο της εμφάνισης αγριογούρουνων στο evima.gr.

Οι επισκέψεις αγριογούρουνων σε αστικές περιοχές αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό και σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ακολουθήσουν και τα τσακάλια, που ήδη πλησιάζουν στις πόλεις.

Τα ζώα έχουν συνηθίσει πια τον άνθρωπο και δεν τον φοβούνται, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι μεγάλη απειλή.

