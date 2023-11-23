Κωμικοτραγικές καταστάσεις διαδραματίστηκαν πριν από λίγες ημέρες σε λιοστάσι στην περιοχή της Παλαίρου.

Ο ιδιοκτήτης επισκέφθηκε το λιοστάσι του για να δει αν θα πρέπει ή όχι να πάει να μαζέψει τον καρπό από τα δέντρα του.

Με το που έφτασε στο χωράφι του είδε συνεργείο με μηχανήματα και πλήρη οργάνωση να μαζεύουν ήδη τις ελιές του.

Άνετος τους πλησίασε και τους ρώτησε με ευγενικό τρόπο ποιος τους έβαλε να μαζέψουν τις ελιές. Αυτοί του απάντησαν με ήρεμο και ευγενικό επίσης τρόπο ότι τους έβαλε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού.

Μόλις όμως τους είπε ότι αυτός είναι ο ιδιοκτήτης και θα καλέσει άμεσα την αστυνομία για τα περαιτέρω, οι …εργάτες τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας μάλιστα όλο τον εξοπλισμό τους στο χωράφι.

Μόλις κατέφτασε η Αστυνομία κατάσχεσε τον εξοπλισμό των δραστών.

