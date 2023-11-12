Σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς που κινούνται στο Νομό Ιωαννίνων αποτελούν τα αγριογούρουνα που κινούνται κατά κοπάδια, φτάνοντας ακόμη και στα όρια της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας epiruspost. gr, ο πληθυσμός τους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία και πέρα από τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες είναι αρκετά και τα τροχαία ατυχήματα που έχουν καταγραφεί στο επαρχιακό και το εθνικό οδικό δίκτυο, με το τελευταίο να καταγράφεται, στην Εθνική Ιωαννίνων- Κακαβιάς κοντά στην Περίβλεπτο, το βράδυ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, λεωφορείο με αλβανικές πινακίδες που κινούνταν στην εθνική οδό συγκρούστηκε με δύο αγριογούρουνα, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Από τη σύγκρουση, το όχημα όμως υπέστη αρκετές υλικές ζημιές.

