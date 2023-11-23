Λογαριασμός
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πρέβεζα: 30χρονη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της έπεσε στη θάλασσα

Από το αυτοκίνητο κατάφεραν και βγήκαν δύο γυναίκες που επέβαιναν όχι όμως και η τρίτη η οποία παρέμεινε μέσα στο όχημα χάνοντας τη ζωή της

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Πρέβεζα με αποτέλεσμα μία 30χρονη να χάσει τη ζωή της.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του κοντά στο Βαθύ.

Αρχικά χτύπησε σε δέντρο και στη συνέχεια έπεσε στη θάλασσα.

Από το αυτοκίνητο κατάφεραν και βγήκαν οι δύο γυναίκες όχι όμως και η τρίτη η οποία παρέμεινε μέσα σε αυτό χάνοντας τελικά τη ζωή της.

Πρόκειται για μια 30χρονη από την Ουκρανία, μητέρα ενός ανήλικου αγοριού.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής του Λιμεναρχείου καθώς και οχήματα του ΕΚΑΒ.

Οι δύο γυναίκες που τα κατάφεραν να βγουν από το νερό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ η σορός της άτυχης 30χρονης παρελήφθη από όχημα του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Λιμεναρχείο Πρέβεζας .

Πηγή: epiruspost.gr

