Το ΕΚΑΒ Ιστιαίας έλαβε εντολή μετακίνησης για Κεχριές και εφόσον το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου ήταν σε διακομιδή ασθενούς στο Γ. Ν. Χαλκίδας, έσεπευσε για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την διακομιδή ασθενούς προς το Κ. Υ. Μαντουδίου ένα αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο ασθενοφόρο.

Από θαύμα δεν υπήρξε σύγκρουση και ο ασθενής μεταφέρθηκε ασφαλής στο Κέντρο Υγείας.

