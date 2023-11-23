Λογαριασμός
Εύβοια: Παρολίγον τροχαίο στις Κεχριές - Αγριογούρουνο πετάχτηκε στο δρόμο, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν ασθενή

Παρολίγον τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στο ύψος του Γαλαξία του Μαντουδίου.

Εύβοια

Το ΕΚΑΒ Ιστιαίας έλαβε εντολή μετακίνησης για Κεχριές και εφόσον το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου ήταν σε διακομιδή ασθενούς στο Γ. Ν. Χαλκίδας, έσεπευσε για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την διακομιδή ασθενούς προς το Κ. Υ. Μαντουδίου ένα αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο ασθενοφόρο.

Από θαύμα δεν υπήρξε σύγκρουση και ο ασθενής μεταφέρθηκε ασφαλής στο Κέντρο Υγείας.

Πηγή: eviathema.gr

