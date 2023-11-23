"Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό η έκβαση αυτής της νοσηλείας" είπε η Ρούλα Πισπιρίγκου, στην απολογία της για την πρώτη εισαγωγή της Τζωρτζίνας στις 7 Απριλίου 2021, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας και την μοιραία πορεία του παιδιού από την ανακοπή και την τετραπληγια, στον θάνατο μερικούς μήνες μετά.

Η 35χρονη, που συνεχίζει την απολογία της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, περιέγραψε όσα συνέβησαν το βράδυ πριν την εισαγωγή της κόρης της στο Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, επειδή είχε καυγαδίσει με τον ,εν διαστάσει πλέον, σύζυγο της, είχε πάει στο σπίτι της μητέρας της. Εκεί αφού έφαγαν, όπως ανέφερε, είχε πει στην Τζωρτζίνα,η οποία είχε χάσει ήδη τις δύο αδελφές της, πως " θα αποκτήσει αδελφάκι" καθώς ήταν έγκυος και είχε αποφασίσει να κρατήσει το παιδί "αν και δεν τα πηγαίναμε καλά με τον Μάνο Δασκαλάκη ". Η Τζωρτζίνα , είπε η Πισπιρίγκου,"πετάχτηκε από την χαρά της".

Σύμφωνα με την κατηγορουμένη τα ξημερώματα και ενώ ήταν μαζί της στο κρεβάτι,η Τζωρτζίνα ,που λίγο νωρίτερα είχε τιναχτεί στον ύπνο της " άνοιξε τα μάτια και μου λέει "τρέμω μαμά " Ήταν κόκκινη στο πάνω χείλος .Μου είπε πως την πονάει η κοιλιά της " και έχω μια βόμβα στην πλάτη". Η ίδια ζήτησε να πάμε στο Νοσοκομείο,αν και δεν ήθελε καθόλου τους γιατρούς.Όταν έχεις χάσει δυο παιδιά κι ένα βηχαλάκι είναι κατευθείαν γιατρός. Μέσα μου δεν το διαπραγματευόμουν. Ήταν ο απόλυτος φόβος. Κοίταξα ποιο εφημερεύει και ξεκινήσαμε με την αδελφή μου να μας πάει ο ο πατριός μου στο Καραμανδάνειο " .

Η κατηγορούμενη περιέγραψε όσα έγιναν στο νοσοκομείο,τις εξετάσεις που έγιναν και την απόφαση για εισαγωγή του παιδιού.

" Μετά από σειρά εξετάσεων κατά τη νοσηλεία της, οι γιατροί κατέληξαν ότι «το παιδί δεν έχει κάτι και θεωρούν ότι είναι κάτι ψυχολογικό λόγω όλων αυτών που έχει ζήσει. Σας είπα ότι έζησε άσχημα πράγματα. Το παιδί δεν εκφράστηκε τότε. Πίστεψα ότι το σωματοποίησε όλο αυτό, που δεν εκφράστηκε. Δεν έκλαψε, δεν την άγγιξε καθόλου, ήταν πολύ περίεργο αυτό για εμάς. Στο σχολείο είχε μιλήσει με την παιδοψυχολόγο και είχε πει πως μέσα στο κεφαλάκι της ήθελε επίμονα να κάνει αδελφάκι. Ο Μάνος ήταν εντελώς αρνητικός τότε, αλλά μετά άλλαξε γνώμη.

Αν ξαφνικά χάνεις το παιδί σου, το ένα χέρι σου στη βόλτα είναι κενό, παθαίνεις σοκ. Όταν το σπίτι είχε αυτό το πένθος αυτή τη μαυρίλα. Η Ίριδα πήρε το όνομα της από το ουράνιο τόξο γιατί έφερε τη χαρά στο σπίτι μας. Μετά όμως έσβησαν τα χρώματα της ίριδας . Όμως είχα δυο ιατροδικαστικές που μου έλεγαν ότι τα παιδιά πέθαναν για άλλους λόγους. Δεν υπήρχε υποψία κατηγορίας».

Η απολογία διακόπηκε περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης λόγω προβλήματος στο καταγραφικό μηχάνημα καθώς υπήρξε ειδοποίηση πως δεν καταγράφηκε τουλάχιστον μέρος της απολογίας της κατηγορούμενης. Έτσι για να εξακριβωθεί το τεχνικό πρόβλημα, το δικαστήριο χρειάστηκε να διακόψει για λίγο ώστε να διενεργηθεί ο έλεγχος.

