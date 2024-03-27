Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στην Παλαιόβρυση Ευβοίας οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες σε 39χρονο άντρα ο οποίος απείλησε και με τα χέρια του χτύπησε την 61χρονη μητέρα του ενώ η μανία του δεν σταμάτησε εκεί αλλά μετέβη στο σπίτι της 85χρονης γιαγιάς του και προκάλεσε φθορές.

Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αρνήθηκε τον έλεγχο και τους εξύβρισε.

Στην Χαλκίδα 21χρονη μήνυσε τον 23χρονο σύζυγό της καθώς όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς ο 23χρονος την χτύπησε με μπουνιές και λακτίσματα και ακολούθως την απώθησε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός της, ενώ επιπλέον έσπασε το κινητό της τηλέφωνο.

Ο δράσης αναζητείται ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της παθούσης.

