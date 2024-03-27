Χαλκίδα:12χρονη κατήγγειλε τη μητέρα και τον σύντροφό της ότι έκαναν σεξ μπροστά της

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκάρει η καταγγελία ενός 12χρονου κοριτσιού το οποίο μαζί με τη γιαγιά του πήγε στο ΑΤ Χαλκίδας όπου ανέφερε πως η 34χρονη μητέρα της μαζί με τον 38χρονο σύντροφο της προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις ενώπιόν της και μάλιστα όχι μια φορά αλλά επανηλειμμένα στο σπίτι του 38χρονου.

Η ανήλικη άνοιξε την καρδιά της στους αστυνομικούς ενώ λόγω του νεαρού της ηλικίας της η κατάθεση της δόθηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Το κορίτσι έμενε μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι του 38χρονου, όπου σύμφωνα με την καταγγελία γίνονταν οι εν λόγω πράξεις.

Πηγή: skai.gr

