Χαλκίδα:12χρονη κατήγγειλε τη μητέρα και τον σύντροφό της ότι έκαναν σεξ μπροστά της

Το κορίτσι μαζί με τη γιαγιά του κατήγγειλαν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας

καταγγελία

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκάρει η καταγγελία ενός 12χρονου κοριτσιού το οποίο μαζί με τη γιαγιά του πήγε στο ΑΤ Χαλκίδας όπου ανέφερε πως η 34χρονη μητέρα της μαζί με τον 38χρονο σύντροφο της προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις ενώπιόν της και μάλιστα όχι μια φορά αλλά επανηλειμμένα στο σπίτι του 38χρονου.

Η ανήλικη άνοιξε την καρδιά της στους αστυνομικούς ενώ λόγω του νεαρού της ηλικίας της η κατάθεση της δόθηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Το κορίτσι έμενε μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι του 38χρονου, όπου σύμφωνα με την καταγγελία γίνονταν οι εν λόγω πράξεις. 

