Ξεκινά σε λίγες εβδομάδες η λειτουργία της πανελλήνιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υιοθεσιών ζώων συντροφιάς, στην οποία θα είναι αναρτημένα όλα τα ζώα που είναι στα καταφύγια, και όποια οικογένεια ενδιαφέρεται θα μπορεί να υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο.

Παράλληλα, είναι έτοιμη η Τράπεζα DNA της Ακαδημίας Αθηνών, και από τις 21 του μηνός θα μπορέσει να ξεκινήσει και η διαδικασία αποστολής γενετικού υλικού.

Αυτό γνωστοποίησε στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης των δήμων για τη στείρωση αδέσποτων ζώων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας με τα εκατομμύρια αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν και τα οποία δεν πέφτουν από τον ουρανό, αλλά προέρχονται κατά κύριο λόγο και από δεσποζόμενα και από εγκαταλελειμμένα ζώα ιδιοκτητών».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των «Σπαρτιατών» Αλέξανδρου Ζερβέα σχετικά με τα ζώα συντροφιάς, ο κ. Λιβάνιος απέρριψε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντάς την αντιεπιστημονική, την πρόταση του «να τροποποιηθεί ο νόμος και να μην είναι η υποχρεωτική η στείρωση των κατοικίδιων καθώς ενέχει κινδύνους για την υγεία των ζώων».

«Κανένας απολύτως κίνδυνος δεν υπάρχει από τη στείρωση. Το αντίθετο συμβαίνει. Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, η στείρωση συμβάλει στη: μείωση επιθετικότητας και ενίσχυση της μακροζωίας ζώων, προστασία από παθήσεις όπως υπερπλασία, μείωση των τάσεων φυγής προς ανεύρεση συντρόφου για αναπαραγωγή, πρόληψη ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης από αδέσποτα μη στειρωμένα θηλυκά και περιορισμό αδεσποτίας. Η στείρωση έχει να κάνει μόνο με τις ορμόνες και δεν επηρεάζει τον χαρακτήρα του ζώου, τη συνολική διάθεση του για παιχνίδι, την κοινωνικότητα του, τη φιλικότητα και τις εργασίες που τυχόν έχει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος.

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «χρυσή τομή», τη λύση που δόθηκε για όσους δεν θέλουν να στειρώσουν τα ζώα τους.

«Εμείς αποφασίσαμε την υποχρεωτική στείρωση για να προλάβουμε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και εγκατάλειψη. Γιατί δεν είναι να βάλουμε το ζώο να γεννήσει επτά και οκτώ κουταβάκια και θα δούμε που θα τα δώσουμε και τελικά να καταλήγουν είτε σε κάδους είτε στον δρόμο είτε πυροβολημένα και πνιγμένα σε βαρέλια. Η λύση δόθηκε, και ήταν η χρυσή τομή. Αναθέσαμε στο κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας, την Ακαδημία Αθηνών, το οποίο έχει τη μεγάλη τεχνογνωσία στη διαχείριση αυτών, να φτιάξει μια τεράστια τράπεζα DNA. Σε όποιον λοιπόν δεν θέλει να στειρώσει το ζώο του, δίνουμε τη δυνατότητα να μην το στειρώσει, αλλά να είναι υποχρεωμένος να στείλει στην Τράπεζα DNA γενετικό υλικό του ζώου του ώστε αν εγκαταλειφθούν κουτάβια ή βρεθούν νεκρά κουτάβια ή γατάκια, να μπορεί να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης και να εφαρμοστούν οι σοβαρές κυρώσεις που υπάρχουν ιδίως για εγκατάλειψη νεογέννητου ζώου» επεσήμανε ο κ. Λιβάνιος.

Έμφαση έδωσε ο κ. Λιβάνιος, στα προγράμματα χρηματοδότησης των Δήμων που είναι, όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη και αφορούν τόσο την στείρωση όσο και την φροντίδα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων. «Δώσαμε ρεκόρ χρηματοδοτήσεων για τα ζώα συντροφιάς. Τον Δεκέμβριο βγήκε μια νέα πρόσκληση 15 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους, που επιχορηγούμε τις στειρώσεις και τις σημάνσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς από όλους τους Δήμους της χώρας με την ένταξη τους στο Εθνικό Μητρώο ζώων συντροφιάς προκειμένου να στειρωθούν πανελλαδικά ένα εκατομμύριο ζώα συντροφιάς, αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι έτοιμη η Ακαδημία, εφαρμόζεται ο νόμος, και από τις 21 του μηνός θα μπορέσει να έχει ξεκινήσει και η διαδικασία αποστολής γενετικού υλικού» υπογράμμισε ο κ. Λιβάνιος και συμπλήρωσε: «Για τα καταφύγια και τα κτηνιατρεία μέσα σε καταφύγια, δώσαμε 150 εκατ. ευρώ μέσα από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, και σιγά -σιγά έχουν αρχίσει να λειτουργούνε, υπάρχει έλεγχος στις δαπάνες, όπως δώσαμε και για πρώτη φορά χρηματοδότηση στους Δήμους αποκλειστικά για σίτιση, φροντίδα και φάρμακα αδέσποτων ζώων, και παρακολουθούμε από κοντά περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα που κάποιοι Δήμοι θέλουν ένα βοήθημα παραπάνω προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ αυξημένο το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα στην Ξάνθη. Εκεί βρίσκεται ήδη η Ειδική Γραμματεία και εξετάζουμε άμεσα ένα πρόγραμμα ενίσχυσης οικονομικής του Δήμου Ξάνθης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά αδέσποτα ζώα και πρέπει με φροντίδα, προσοχή και με σεβασμό στις ζωές των ζώων αυτών να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Τα μέσα καταστολής δεν οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόνο μέσω της πρόληψης και της εκπαίδευσης, αρχίζοντας από τα σχολεία, θα αποκτήσει ο ελληνικός λαός φιλοζωϊκή συνείδηση», τόνισε από την πλευρά του ο Α. Ζερβέας.

«Ιδίως στο κομμάτι πρόληψης και παιδείας είμαστε ήδη στο τελευταίο στάδιο συνεννόησης με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για να ενταχθεί το μάθημα φιλοζωίας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ιδίως σε νεαρή ηλικία που είναι πιο ευαισθητοποιημένη, και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιωθεί συνολικά η κοινωνία» απάντησε ο κ. Λιβάνιος.

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, έδωσε έμφαση στην ειδική πλατφόρμα για την υιοθέτηση ενός αδέσποτου ζώου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ θετικό και πολύ καλύτερο από το να αγοράσουμε ένα ζώο ράτσας, να υιοθετήσουμε ένα ζώο που είναι στο καταφύγιο και το οποίο θα είναι πραγματικά ευγνώμον αν υιοθετηθεί από μια οικογένεια. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ζώα, και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να προχωρήσει σε υιοθεσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

