Με την ειδική τιμητική διάκριση Ermis White βράβευσαν χθες το βράδυ τα Ermis Awards τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επιτυχημένη παρουσία του στο TikTok.

Συγκεκριμένα, φέτος για πρώτη φορά απονεμήθηκαν και οι ειδικές τιμητικές διακρίσεις Ermis White επιβραβεύοντας την δημιουργικότητα . Η πρώτη εξ αυτών απονεμήθηκε στο Γραφείο Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Tik Tok Καμπάνια, που έχει «τρέξει».

Μάλιστα, η καμπάνια του πρωθυπουργού συγκέντρωσε περισσότερα από 2 εκατομμύρια likes και 42 εκατομμύρια views.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διευθύντρια Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Κύρα Κάπη, η οποία στάθηκε στο γεγονός ότι μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας επικοινωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τη δυνατότητα να εκφραστεί με φυσικότητα και να δείξει με αμεσότητα πτυχές του χαρακτήρα του στους πολίτες.

«Πίσω από αυτή την καμπάνια είναι ένας πρωταγωνιστής ο οποίος ενώ παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τη δουλειά του, δεν φοβήθηκε καθόλου να τσαλακωθεί και να δείξει στον κόσμο αυτό που ζούμε εμείς καθημερινά στο γραφείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κάπη.

Τα βραβεία διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

