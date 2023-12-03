Λογαριασμός
Ο πρωθυπουργός στο Tik Tok με καπέλο και skateboard για το Youth Pass

«Μου είπαν όταν κάνω βίντεο για νέους να φαίνομαι πιο νεανικός» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας ότι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις κλείνει στις 5 Δεκεμβρίου

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στο ΤικΤοκ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζει στους νέους το Youth Pass, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις κλείνει στις 5 Δεκεμβρίου. 

«Μου είπαν όταν κάνω βίντεο για νέους πρέπει να εμφανίζομαι πιο νεανικός» λέει ο πρωθυπουργός, φορώντας ένα… ανάλογο καπέλο που του δίνει η Κύρα Κάπη, διευθύντρια επικοινωνίας, μαζί με ένα skateboard. 

@kyriakosmitsotakis_ ❗️Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου❗️#youthpass ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

«Έχουν γίνει 112.000 αιτήσεις από νέους 18-19 ετών και έχουμε ακόμα χρήματα για να γίνουν άλλες 90.000. Αξιοποιήστε το για υπηρεσίες, πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών», λέει ο κ. Μητσοτάκης που κλείνει το βίντεο με ένα αστείο για τα σκέιτ και κάνοντας και ο ίδιος. 

