Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στο ΤικΤοκ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζει στους νέους το Youth Pass, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις κλείνει στις 5 Δεκεμβρίου.

«Μου είπαν όταν κάνω βίντεο για νέους πρέπει να εμφανίζομαι πιο νεανικός» λέει ο πρωθυπουργός, φορώντας ένα… ανάλογο καπέλο που του δίνει η Κύρα Κάπη, διευθύντρια επικοινωνίας, μαζί με ένα skateboard.

«Έχουν γίνει 112.000 αιτήσεις από νέους 18-19 ετών και έχουμε ακόμα χρήματα για να γίνουν άλλες 90.000. Αξιοποιήστε το για υπηρεσίες, πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών», λέει ο κ. Μητσοτάκης που κλείνει το βίντεο με ένα αστείο για τα σκέιτ και κάνοντας και ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

