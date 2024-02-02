Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών λίγο πριν τα μεσάνυχτα 60 κρατούμενο αρνήθηκαν να μπούνε στα κελιά τους, ενώ κάποιοι από αυτούς έβαλαν φωτιά στα παπλώματα τους.

Ακολούθησε επέμβαση της ειδικής εξωτερικής φρουράς των φυλακών με τη συνδρομή από δύο διμοιρίες ΜΑΤ από Σέρρες και Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Η εξέγερση των κρατουμένων έληξε αναίμακτα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

