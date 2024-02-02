Γνώριμος των Αρχών για ναρκωτικά και κλοπές είναι ο 34χρονος από την Αλβανία που δέχθηκε ένοπλη επίθεση τα ξημερώματα στον Βοτανικό.

Η ένοπλη επίθεση σε βάρος του σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα σε παρκάκι της περιοχής επί της οδού Σιδηροκάστρου. Στην συνέχεια μπήκε αιμόφυρτος στο αυτοκίνητό του και οδήγησε έως την συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Ιεράς οδού όπου και ζήτησε βοήθεια από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ που περνούσε από το σημείο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε όχημα με το οποίο πλησίασαν τον 34χρονο πριν να τον πυροβολήσουν τρεις φορές.

Από την έρευνα που έκαναν στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες των 9 χιλιοστών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

