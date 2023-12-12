Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ελβετία, συναντήθηκε χθες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Chambésy.

Απαντώντας στην προσφώνηση του Πατριάρχη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε:

«Με μεγάλη χαρά σας συναντώ σήμερα, Παναγιώτατε, στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ένα πνευματικό φυτώριο μελέτης της χριστιανικής παράδοσης και διδασκαλίας, που προάγει και καλλιεργεί τον διαθρησκειακό και διορθόδοξο διάλογο».

Παράλληλα, επανέλαβε το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας προς τον Οικουμενικό Θρόνο, καθώς και τον σεβασμό, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που τρέφει ολόκληρο το Έθνος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και το Πατριαρχείο και πρόσθεσε: «Με αφορμή και την επικείμενη 50η επέτειο αρχιεροσύνης σας, την οποία θα εορτάσετε ανήμερα τα Χριστούγεννα, σας εύχομαι μακροημέρευση, υγεία και δύναμη, για τη συνέχιση της τόσο σημαντικής αποστολής σας».

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε από τον Μητροπολίτη Ελβετίας Μάξιμο στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρευρέθηκε σε δεξίωση που παρέθεσε στην προξενική κατοικία προς τιμήν της, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και Ελλήνων ομογενών, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας Αλέξανδρος Γεννηματάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

