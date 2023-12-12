Ενα απίστευτο περιστικό bullying σε βάρος επτάχρονου μαθητή δημοτικού σχολείου καταγγέθηκε στον Βόλο.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του αγοριού σε κλειστή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγαλύτερος συμμαθητής του στο σχολείο τον γδύνει και χρησιμοποιεί τα οπίσθιά τους ως… πίνακα για να παίξει τρίλιζα!

Τον εφιάλτη που ζει το επτάχρονο παιδάκι ανακάλυψε χθες το πρωί η μητέρα του, όταν επιχείρησε να του αλλάξει ρούχα για να τον πάει στο πάρκο.

«Ξαφνικά το παιδί έβαλε τα κλάματα και γενικά τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες δεν ήθελε να σηκώνεται και να πηγαίνει στο σχολείο», περιγράφει η σοκαρισμένη μητέρα.

Όταν ξέντυσε το παιδί της είδε στα οπίσθιά του γραμμένα με μαρκαδόρο τα «Χ» και «Ο» που χρησιμοποιούνται για το παιχνίδι τρίλιζα. Ο μικρός που περιέγραψε τον εφιάλτη που ζει στα διαλείμματα στο σχολείο από συμμαθητή του σε μεγαλύτερη τάξη, αποκάλυψε ότι η χθεσινή δεν ήταν η πρώτη φορά.

«Από τα σπρωξίματα και τα χτυπήματα φτάσαμε στο σημείο να τον γδύσει και να παίξει τρίλιζα» λέει η μητέρα, η οποία πρόκειται σήμερα να έχει συνάντηση με τη διευθύντρια του σχολείου.

