Σήμερα η κηδεία της 50χρονης που κατασπάραξαν σκυλιά στη Νεοχωρούδα

Η άτυχη 50χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών, 17 και 18 ετών και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη Νεοχωρούδα

Σήμερα, Τρίτη, θα τελεστεί η κηδεία της άτυχης 50χρονης η οποία βρήκε φρικτό θάνατο το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής όταν την κατασπάραξαν τρία τσοπανόσκυλα μέσα στην αυλή του σπιτιού της στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοχωρούδας.

Από τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής φαίνεται ότι η γυναίκα δέχθηκε δεκάδες δαγκωματιές, σε όλο της το σώμα και έφερε πολλαπλά πλήγματα σε όλη την επιφάνεια του κορμιού της.

Η άτυχη 50χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών, 17 και 18 ετών και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη Νεοχωρούδα.

Πηγή: thestival.gr

