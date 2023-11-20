Δύο νεαροί Λαμιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον νέο περιφερειακό της Λαμίας.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ, σε μια μεγάλη στροφή του νέου περιφερειακού (στο ύψος που βρίσκεται η στάνη), όταν ο οδηγός του Saxo από υπερβολική ταχύτητα έχασε τον έλεγχο στην στροφή, το αυτοκίνητο τούμπαρε και κατέληξε στις μπάρες στην άκρη του δρόμου.

Από την εκτροπή οι δύο φίλοι, ο 37χρονος οδηγός και 28χρονος συνοδηγός, εγκλωβίστηκαν μέσα στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών και των διασωστών του ΕΚΑΒ για να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport και οι δυο ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι, ωστόσο φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, της Άμεσης Δράσης και του Τμήματος Λαμίας, άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ, Πυροσβέστες από Λαμία και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίο μετάφεραν τους τραυματίες στο ΓΝ Λαμίας.

