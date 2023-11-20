Το πρωί της Δευτέρας, άρχισε να στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ύψους 17 μέτρων, θυμίζοντάς μας πως τα Χριστούγεννα… πλησιάζουν.

Λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 20 Νοεμβρίου 2023 έφτασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ύψους 17 μέτρων και σταδιακά το κέντρο της Αθήνας αρχίζει να φοράει τα γιορτινά της.

Η βάση του δέντρου θα ζυγίζει 25 τόνους, ενώ πάνω στο έλατο θα τοποθετηθούν 24.000 λαμπάκια, χαμηλής κατανάλωσης.

Το δέντρο ζυγίζει συνολικά περίπου 5,5 τόνους.

Πηγή: skai.gr

