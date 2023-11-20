Λογαριασμός
Άρωμα Χριστουγέννων στο Σύνταγμα - Στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 17 μέτρων (Βίντεο)

Πάνω στο έλατο θα τοποθετηθούν 24.000 λαμπάκια

Χριστουγεννιάτικο δεντρο

Το πρωί της Δευτέρας, άρχισε να στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ύψους 17 μέτρων, θυμίζοντάς μας πως τα Χριστούγεννα… πλησιάζουν.

Λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 20 Νοεμβρίου 2023 έφτασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ύψους 17 μέτρων και σταδιακά το κέντρο της Αθήνας αρχίζει να φοράει τα γιορτινά της.

Η βάση του δέντρου θα ζυγίζει 25 τόνους, ενώ πάνω στο έλατο θα τοποθετηθούν 24.000 λαμπάκια, χαμηλής κατανάλωσης.

Το δέντρο ζυγίζει συνολικά περίπου 5,5 τόνους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: δέντρο Χριστούγεννα
