Σκυλί ράτσας πιτ μπουλ επιτέθηκε και τραυμάτισε γυναίκα, ενώ κατασπάραξε το μικρόσωμο σκυλί της, με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του. Το περιστατικό συνέβη το πρωί στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, με τη γυναίκα να διακομίζεται στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 47χρονο, υπήκοο Βουλγαρίας, που φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη του πιτ μπουλ, ενώ ο 41 ετών ιδιοκτήτης του, υπήκοος επίσης Βουλγαρίας, φαίνεται να απουσιάζει στο εξωτερικό, αλλά περιλαμβάνεται στην ίδια δικογραφία.

Ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη και στους δύο άνδρες για θανάτωση ζώου συντροφιάς, κατά συναυτουργία, με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο, όπως επίσης για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κατά συναυτουργία, με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο. Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το πιτ μπουλ φαίνεται πως πέρασε κάτω από την περίφραξη και επιτέθηκε στο σκυλάκι, ράτσας μαλτέζ. Στην προσπάθειά της να προστατεύσει το μικρόσωμο ζωάκι, η ιδιοκτήτριά του (περίπου 60 ετών) δέχθηκε επίθεση με συνέπεια να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.