Αυτές είναι οι 18 ομάδες της επόμενης Ευρωλίγκας

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της επόμενης Ευρωλίγκας.

Συγκεκριμένα, οι 18 ομάδες που θα διεκδικήσουν τη νέα σεζόν το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας, θα έχουν μία αλλαγή σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αφού η Παρί, που κατέκτησε το Eurocup, θα πάρει τη θέση της Βαλένθια, που θα αγωνιστεί στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα παραμείνουν ίδιες και θα είναι οι εξής: Οι 12 με μόνιμο συμβόλαιο, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός (Ελλάδα), Εφές, Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια (Ισπανία), Μακάμπι (Ισραήλ), Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), Βιλερμπάν (Γαλλία), Μπάγερν (Γερμανία), Ζαλγκίρις (Λιθουανία). Η Μονακό (Γαλλία), που έφτασε ξανά μέχρι τα playoffs. Ο πρωταθλητής της Αδριατικής λίγκας, Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) και οι Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία), Παρτίζαν (Σερβία) και Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία) με wild cards.

Αξίζει να σημειωθεί, φυσικά, πως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παρόλο που έχει μόνιμο συμβόλαιο και αποτελεί βασικό μέτοχο της διοργάνωσης, παραμένει εκτός λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Ρωσία.

𝗧𝗛𝗘 𝟭𝟴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟱 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 pic.twitter.com/h6JYPI6bj2 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 17, 2024

