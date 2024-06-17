Τα διέλυσε όλα ο απίστευτος Απόστολος Παπαστάμος! Ο Έλληνας πρωταθλητής ήθελε χρόνο κάτω από 4.12.50 στον τελικό των 400μ. μικτή ατομική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Βελιγράδι, προκειμένου να τσεκάρει το «εισιτήριο» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, εκείνος, όμως, πέτυχε το αδιανόητο.

Πραγματοποιώντας την κούρσα της ζωής του, ο Παπαστάμος έκανε 4.10.83, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και φυσικά, θα ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα! Ο 23χρονος ήταν εξαιρετικός από το πρώτο 100άρι, δείχνοντας πως θα στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης και δη με τρομερό χρόνο, όπως και έγινε! Οι Ούγγροι Χόλο και Μπόζορι μετά τα 150 μέτρα τον έχασαν. Τρομερός στο ύπτιο και την πεταλούδα, απολαυστικός στο ελεύθερο, όλη η προσπάθειά του ήταν μοναδική.

Δείτε το βίντεο με την προσπάθειά του

Διέλυσε, μάλιστα, τα 4.11.93, με τα οποία είχε κολυμπήσει στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, το 2019.

Όσο για τον Δανιήλ Γιουρτζίδη, που συμμετείχε επίσης στον τελικό, κολύμπησε την απόσταση σε 4.16.64, έκανε ατομικό ρεκόρ και πλασαρίστηκε τέταρτος.

Θυμίζουμε, με μία εξαιρετική εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ο Στέργιος Μπίλας εξασφάλισε την πρώτη παρουσία της καριέρας του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης σε επίπεδο ανδρών (σε ατομικό αγώνισμα).

Ο Ελληνας κολυμβητής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, σημειώνοντας χρόνο 23.06, με τον οποίο βελτίωσε το 23.16 που είχε κάνει πέρυσι (13 Αυγούστου 2023) στο Ευρωπαϊκό Κ23 του Δουβλίνου, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ο τελικός θα γίνει αύριο (18/6), στις 19:37, και μαζί με τον Μπίλα θα αγωνιστούν, ο Ισραηλινός Μεϊρόν Αμίρ Τσερούτι (23.20), ο Ούγγρος Σεμπάστιαν Σάμπο, πρωταθλητής Ευρώπης το 2021 (23.23), ο Αυστριακός Σιμόν Μπούχερ (23.29), ο Ουκρανός Βλάντισλαβ Μπούκοφ (23.29), ο Τσέχος Ντάνιελ Γκράτσικ (23.31), ο Κροάτης Νίκολα Μίλιενιτς (23.34) και ο Ρουμάνος Ντένις-Λαουρεάν Ποπέσκου (23.45).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.