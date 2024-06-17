Χάος επικράτησε στο νησί της Ρόδου όπου εκατοντάδες Τούρκοι πολίτες που επιθυμούσαν να πάρουν βίζα στην πύλη, παραμονή Μπαίραμιού έμειναν εκτός επειδή «κατέρρευσε το σύστημα βίζας στην πύλη», όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, παραμονή του μπαϊραμιού, το Σάββατο το βράδυ οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τα τουριστικά γραφεία της Τουρκίας πως θα δεχθούν μόνο 300 άτομα για να λάβουν βίζα στην πύλη παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει όριο στο πόσοι θα εισέλθουν. Μάλιστα, οι αιτήσεις είχαν γίνει δεκτές πριν από 10 ημέρες.

Ωστόσο, τα 300 άτομα αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Τουρκία δίχως να γνωρίζουν τι να κάνουν.

Αφού διαμαρτυρήθηκαν οι τουρκικές Αρχές στις ελληνικές τελικά στάλθηκε από την Αθήνα ταξίαρχος προκειμένου να διευθετήσει την κατάσταση. Τελικά, η απόφαση που ελήφθη είναι αύριο να γίνουν δεκτοί οι 300 στο νησί.

Επίσης, σε 46 άτομα δεν επιτράπηκε να εισέλθουν στη Ρόδο.

Πηγή: skai.gr

