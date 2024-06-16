Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Δάκρυα στα μάτια φέρνει η προσπάθεια του Δημήτρη Σταρόβα να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον κόσμο που τον αγαπάει και αγωνιά για εκείνον εδώ και έναν μήνα, από την ημέρα που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο χτυπημένος από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ένα εγκεφαλικό που όπως έγινε γνωστό από τις πρώτες κιόλας μέρες της νοσηλείας του «χτύπησε» το κέντρο λόγου με αποτέλεσμα ο αγαπημένος τραγουδιστής και ηθοποιός να χρειάζεται να κάνει λογοθεραπείες για να αποκαταστήσει την ομιλία του.

Να μάθει δηλαδή κατά έναν τρόπο να μιλάει από την αρχή. Μια προσωπική τιτάνια προσπάθεια που όμως έχει για συμπαραστάτες δίπλα του την γυναίκα της ζωής του Άννα Σταθάκη και όλους όσοι τον αγαπούν.

Πριν λίγη ώρα ο ίδιος ανέβασε για πρώτη φορά ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μιλώντας με δυσκολία μεν, σχεδόν συλλαβιστά, αλλά κατανοητά στον κόσμο σε μια συγκινητική κατάθεση ψυχής.

«Γεια σας. ‘Ένας μήνας έχει περάσει από την περιπέτειά μου. Δεν ήθελα να κάνω το βίντεο αυτό για να μη με δείτε έτσι όπως δεν με έχετε συνηθίσει αλλά σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Μέσα στη ζωή είναι όλα. Θέλω να πάρετε πληροφορίες από πρώτο χέρι ότι είμαι καλά.

Κάθε μέρα βελτιώνομαι, όλο και καλύτερα πάνε τα πράγματα. Θέλω να σας πω τόσα πολλά και να ευχαριστήσω τόσους ανθρώπους αλλά δεν γίνεται θα μας πάρει δυο μέρες το βίντεο, οπότε επιφυλάσσομαι για αργότερα. Προς στιγμήν θέλω να ευχαριστήσω την Αννούλα μου και όλους εσάς για την αγάπη που μου δείξατε όλη αυτήν την περίοδο και συνεχίζετε ακόμη. Θα τα πούμε σύντομα. Σας φιλώ. Ευχαριστώ»





Πηγή: skai.gr

