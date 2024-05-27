Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, σε τούνελ που βρίσκεται στο ύψος του Ευόσμου, στο ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρία ΙΧ επιβατικά οχήματα «καρφώθηκαν» πάνω σε ακινητοποιημένο φορτηγό, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και απεγκλώβισε ένα σοβαρά τραυματισμένο άτομο, το οποίο καταπλακώθηκε από το όχημα του.

Επιπλέον επί τόπου έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και τρία ασθενοφόρα και μετέφεραν τέσσερις τραυματίες στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, οι τρεις με ελαφρά χτυπήματα και ο ένας σοβαρά.

Η Τροχαια έχει κλείσει η Εσωτερική Περιφερειακή και πραγματοποιούνται από την Τροχαία εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Με πληροφορίες από grtimes.gr

Πηγή: skai.gr

