Τσίπρας: «Σωστή πολιτική» Μητσοτάκη που δεν καταγγέλλει τη συμφωνία των Πρεσπών

Την συγκίνησή του για τις «ιστορικές στιγμές» που μοιράστηκε με τον ομόλογό του από την Βόρεια Μακεδονία, Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας τη συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους 153 βουλευτές που στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών στο ελληνικό κοινοβούλιο όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το Ποτάμι ή τότε ανεξάρτητους βουλευτές.

Σχολίασε, επίσης, ότι όταν έγινε η συμφωνία δεν είχαν απλά «ωριμάσει οι συνθήκες», αλλά αν περίμεναν κι άλλο, ενδεχομένως να «σάπιζαν», κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά αρνητικό πλαίσιο έξι χρόνια μετά» κυρίως λόγω των πολέμων στην ευρύτερη γειτονιά.

Ερωτηθείς σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία και το ενδεχόμενο μη τήρησης της συμφωνίας από τη νέα κυβέρνηση, υπογράμμισε πως «η σοφία της συμφωνίας είναι ότι οι δικλείδες ασφαλείας έχουν ήδη τεθεί». Όπως εξήγησε, εάν δεν τηρηθεί δεν κινδυνεύει μόνο η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αλλά η ίδια η «ύπαρξή» της», καθώς, απειλείται από «διεθνή απομονωτισμό», ενώ επισήμανε ότι «τρίτες χώρες», όπως η Τουρκία και η Ρωσία, προσπαθούν να παρεμβαίνουν στα Βαλκάνια. Γι' αυτό, τόνισε, η συμφωνία αυτή ήταν «στρατηγικής» σημασίας και για την ΕΕ.

Ερωτηθείς, λοιπόν, αν θα ήταν χρήσιμο να διεκδικήσει η Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο της Διεύρυνσης στη νέα Κομισιόν, απάντησε: «Γιατί όχι; Από το να έχει αυτό για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής σίγουρα πιο χρήσιμο». Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη η χώρα να είναι «πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης» και «γέφυρα ανάμεσα σε ηπείρους και λαούς, ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ», ενώ σημείωσε πως θα έπρεπε να παίξει και ρόλο «διαμεσολαβητή» στον πόλεμο στη Γάζα.

Χαρακτήρισε «δικαιολογία» ότι σε αυτή τη φάση δεν ψηφίζει η κυβέρνηση τα τρία μνημόνια, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανέλαβε τον κόστος της «επανεκλογής» του, αφήνοντας αιχμές ότι ο νυν πρωθυπουργός φοβάται την «εσωτερική αντιπολίτευση».

Υπογράμμισε, δε, ότι εκείνη την εποχή «ακούστηκαν ακρότητες» ότι «αντάλλαξε τη Μακεδονία με τις συντάξεις», ωστόσο, σημείωσε ότι αυτή η συμφωνία ήταν ένα κοινό «όραμα» των δύο πολιτικών και μάλιστα χαρακτήρισε «σωστή πολιτική» και όχι «κωλοτούμπα» Κυριάκου Μητσοτάκη το γεγονός ότι «δεν προχωράει σε μια λογική αυτοκαταστροφική καταγγέλλοντας τη συμφωνία όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά».

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας, επισήμανε ότι αυτή η συμφωνία μπόρεσε να πραγματοποιηθεί γιατί η συγκυρία ήταν «ευτυχής», καθώς συνέπεσε και οι δύο χώρες να έχουν προοδευτικές κυβερνήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ μοιράστηκε πως όταν συναντήθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα πρώτη φορά στο Νταβός του είπε πως είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια συμφωνία και κατάληξαν ότι και «οι δυο θα είναι πολιτικά νεκροί» μετά τη συμφωνία, αλλά «αξίζει τον κόπο», ως «κληρονομιά» για τους δύο λαούς.

Επίσης, έστειλε μήνυμα στο νέο πρωθυπουργό της χώρας του να «τηρήσει τη συμφωνία» όπως του έχει επιβεβαιώσει, αλλά και στον Έλληνα πρωθυπουργό, «εφόσον υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και αγωνίστηκε για την προώθηση της ενταξιακής της πορείας» και αφού «κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει αυξηθεί οικονομική συνεργασία με την ΕΕ» να προχωρήσει στην επικύρωση των τριών μνημονίων που επί της ουσίας τα εφαρμόζει η χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

