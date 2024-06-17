Διεργασίες «ΠΑΣΟΚ» στους Σοσιαλδημοκράτες του Σολτς;

Σε φάση ενδοσκόπησης το SPD. Οι ευθύνες Σολτς, η εσωκομματική κινητικότητα και το crash test της 3ης Ιουλίου.Μπορεί ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς να είχε μια δύσκολη εβδομάδα μετά τις ευρωεκλογές εξαιτίας των πιεστικών διεθνών εξελίξεων με το G7 της Απουλίας και στη συνέχεια τη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ, όμως πριν ακόμη καλά-καλά επιστρέψει στο Βερολίνο, οι διεργασίες στο Willy-Brandt-Haus, την ιστορική έδρα των Σοδιαλδημοκρατών, παρά την ηλιόλουστη βερολινέζικη Κυριακή ήταν πυκνές.



Η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής των Σοσιαλδημοκρατών για την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος ήταν επιτακτική, δεδομένου ότι το κακό εκλογικό αποτέλεσμα του κυβερνώντος κόμματος και η τρίτη θέση πίσω από την Ακροδεξιά δεν επιδέχεται εφησυχασμού. Ακριβώς αυτή η επίδοση του κόμματος, το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό των Σοσιαλδημοκρατών σε ευρωεκλογές αλλά και εθνικές εκλογές, όπως και η αφωνία Σολτς για την ήττα σχεδόν 24 ώρες μετά τις ευρωεκλογές έχουν προκαλέσει αναταραχή, γκρίνια και παρασκηνιακές διεργασίες στα ενδότερα του κόμματος, σύμφωνα με πολλές αναφορές στον γερμανικό Τύπο.

Πρόκειται για διεργασίες και αναλύσεις που θυμίζουν έντονα αυτές τις ημέρες όσα γίνονται στα ενδότερα και του αδελφού ελληνικού κόμματος, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το οποίο επίσης αναδείχθηκε τρίτο στις ευρωεκλογές, ασθμαίνοντας πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολύ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Με τη διαφορά ότι οι Σοσιαλδημοκράτες του Σολτς κυβερνούν - σε μια ταραχώδη περίοδο, κατά την οποία η Γερμανία έχει αλλάξει το μεταπολεμικό δόγμα ασφαλείας της και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική θέση της στον κόσμο.Και δεν είναι μόνο το 13,9% που έλαβαν οι Σοσιαλδημοκράτες και χαρακτηρίζεται ως «σκληρή ήττα» από κορυφαία στελέχη. Αυτό που προβληματίζει ακόμη περισσότερο πολλά στελέχη είναι ότι ο ίδιος ο Σολτς είχε πάρει πάνω του την προεκλογική εκστρατεία. Ζητούν επομένως τώρα, αν όχι να επωμισθεί όλη την ευθύνη για την ήττα, τουλάχιστον να κάνει άμεσα στροφή 180 μοιρών στην κυβερνητική γραμμή, προτάσσοντας μια καθαρά σοσιαλδημοκρατική ατζέντα μέχρι τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025. Κι αυτό ειδικά απέναντι στον Φιλελεύθερο υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος ζητά τήρηση του χρεόφρενου στον προϋπολογισμό του 2025 και σημαντικές περικοπές στα «κοινωνικά» υπουργεία.Το κρίσιμο ραντεβού για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2025 έχει οριστεί στις 3 Ιουλίου, ενώ σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ARD ήδη το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής των Σοσιαλδημοκρατών, ο Όλαφ Σολτς θα είχε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον υπ. Οικονομικών και επικεφαλής των Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ καθώς και τον αντικαγκελάριο και υπ. Οικονομίας και Ενέργειας από τους Πρασίνους Ρόμπερτ Χάμπεκ. Η συμφωνία σε κυβερνητικό επίπεδο για τον επόμενο προϋπολογισμό πρέπει να επέλθει παρά τις διαφωνίες σε κάθε περίπτωση πριν από τη θερινή παύση της βουλής, πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον στις 9 Ιουλίου και βέβαια πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου σε τρία καίρια ανατολικογερμανικά κρατίδια, Σαξονία, Θουριγγία και Βρανδεμβούργο, όπου προηγείται η Εναλλακτική για τη Γερμανία.Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de επικαλούμενη κύκλους του SPD, παρά τις κομβικές ακόμη διαφωνίες δεν αναμένονται «δραματικές εξελίξεις» το επόμενο διάστημα είτε εντός της συγκυβέρνησης στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού είτε εντός των Σοσιαλδημοκρατών. Πολλοί μάλιστα προειδοποιούν για την αποφυγή τοξικών συγκρούσεων το επόμενο διάστημα και στα δύο πολιτικά πεδία.Και μπορεί την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Σαξονίας Στέφαν Βάιλ να προσέφερε δημόσια στήριξη στον Όλαφ Σολτς ακόμη και για μια επόμενη υποψηφιότητά του για την καγκελαρία το 2025 στην εκπομπή Bericht aus Berlin, δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η άποψη αντανακλά τη γενική τάση εντός του κόμματος.Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος την περασμένη Τρίτη ασκήθηκε από πολλά στελέχη έντονη κριτική στο αρνητικό επικοινωνιακό στιλ του Όλαφ Σολτς στις ευρωεκλογές και εκφράστηκε σοβαρός προβληματισμός για την αδυναμία του να πείσει για τον σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό της κυβέρνησης. Συγχρόνως ασκείται έντονη κριτική και από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Συγκεκριμένα η πλατφόρμα Forum DL21 θέτει ανοιχτά «κόκκινες γραμμές» τόσο απέναντι στον καγκελάριο όσο και ως προς ηγετικά στελέχη του κόμματος για τη διαπραγμάτευση επί του προϋπολογισμού.«Σε περιόδους κατά τις οποίες η Δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση, οι τιμές βασικών αγαθών αυξάνονται και πολλοί μετά βίας μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, είναι λάθος να κάνουμε περικοπές. Αντίθετα: το κράτος πρέπει να επενδύσει μαζικά», αναφέρει ο επικεφαλής της πλατφόρμας DL21 Γιαν Ντίρεν. Η ίδια πλατφόρμα πάντως ασκεί κριτική και για τη στάση του νεαρού ΓΓ του κόμματος Κέβιν Κύνερτ.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Πολιτικό Βαρόμετρο του δικτύου ZDF, ούτε οι Γερμανοί πολίτες φαίνονται να πείστηκαν από τις δηλώσεις του Όλαφ Σολτς στη συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς το απόγευμα της Δευτέρας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί στις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο του 2025.Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί καλή την ιδέα προσφυγής σε πρόωρες εκλογές. Το 71% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά τις επιδόσεις της τρικομματικής συγκυβέρνησης και μόλις το 19% θεωρεί ότι το κυβερνών SPD υλοποιεί τις σοσιαλδημοκρατικές προτάσεις του.Ενδεικτική του κλίματος είναι πάντως και η λίστα με το top ten των πιο δημοφιλών πολιτικών στη Γερμανία. Πρώτος ο Σοσιαλδημοκράτης υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, δεύτερος ο Χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός της Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χένtρικ Βυστ, τρίτος ο επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών και πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ. Έπονται ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, η Σάρα Βάγκενκνεχτ με το νέο προσωποπαγές κόμμα της, ο Φιλελεύθερος υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, ο αντικαγκελάριος από τους Πρασίνους Ρόμπερτ Χάμπεκ, η Πράσινη υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Στις τελευταίες δύο θέσεις ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία Άλις Βάιντελ.

