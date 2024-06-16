Ο Μιχάλης και η Ρεννάτα, δύο νέα παιδιά, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το βράδυ του Σαββάτου, σε χώρο κοινωνικών εκδηλώσεων στην περιοχή του Ηρακλείου. Όταν ολοκληρώθηκε το μυστήριο έκανε την εμφάνισή του ένα φορτωτάκι, το οποίο μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, οδηγούσε η αδελφή της νύφης.

Το φορτωτάκι, με προσεκτικούς χειρισμούς, πέρασε ανάμεσα από τους καλεσμένους, σταμάτησε μπροστά στους νεόνυμφους, η "χούφτα" από το μηχάνημα ανυψώθηκε και πολλά κιλά ρύζι έπεσαν πάνω στα κεφάλια του γαμπρού και της νύφης!

Δείτε το βίντεο:

Αν μη τι άλλο, αν το έθιμο έχει σκοπό το ζευγάρι να "ριζώσει", η ποσότητα του ρυζιού που έπεσε πάνω τον Μιχάλη και τη Ρεννάτα... εγγυάται κάτι παραπάνω από γερές ρίζες!

Εμείς να τους ευχηθούμε να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να απολαμβάνουν έτσι "πλουσιοπάροχα" την κοινή ζωή τους.



Πηγή: skai.gr

