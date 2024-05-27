Από πρόθεση μπήκε η φωτιά στο εργοστάσιο τροφίμων της Λαμίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη το εργοστάσιο στη Λαμία που ετοίμασε τα σχολικά γεύματα των μαθητών που έπαθαν μαζική δηλητηρίαση, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του.

Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για τα μέχρι τώρα στοιχεία και συνεχίζεται η έρευνα για ταυτοποίηση προσώπων, καθώς και άλλων σχετικών στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

