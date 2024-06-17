Πρεμιέρα έκανε σήμερα το Ίδρυμα του Αλέξη Τσίπρα καθώς ξεκίνησε η 1η Διεθνής Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργανώνει από κοινού με το Ίδρυμα Ζόραν Ζάεφ στο Ωδείο Αθηνών.

Το παρών έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης όπως και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δυο τους είχαν μια θερμή χειραψία όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες συνοδευόμενη με χαμόγελα. Ωστόσο, λόγω της συνέντευξης που είχε να δώσει στον ΑΝΤ1 ο Στέφανος Κασσελάκης έκατσε ελάχιστα και στη συνέχεια αποχώρησε.

Επίσης, παρευρέθηκαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανάμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Σε μια ειδική τελετή στο πλαίσιο της Διάσκεψης, ακριβώς έξι χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, απένειμαν το πρώτο Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπώ στον Μάθιου Νίμιτς, τον Ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για το ονοματολογικό (1994-2019), ο οποίος στη σύντομη ομιλία του έκανε έκκληση «σε όλους να ακολουθήσουν και να σεβαστούν την συμφωνία των Πρεσπών και να δουλέψουν σκληρά για την υλοποίηση της και αν υπάρχουν σημεία στην συμφωνία που χρειάζονται εργασία τότε να καθίσουν από κοινού και να βρουν τη λύση».

Είχε προηγηθεί βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Νίμιτς χαρακτήρισε μεγάλη τιμή του το γεγονός ότι έλαβε αυτό το βραβείο και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τους κ.κ. Τσίπρα και Ζάεφ και τους πρώην ΥΠΕΞ των δύο χωρών «που κατέστησαν δυνατή αυτή τη συμφωνία». Ευχαρίστησε και τους ΓΓ του ΟΗΕ που τον στήριξαν (Κόφι Αναν, Μπαν Κι Μουν, Αντόνιο Γκουτέρες) στην 20ετή προσπάθεια του και κυρίως τους λαούς των δύο χωρών, όπως είπε. «Η μεγαλύτερη συνεισφορά η δική μου ήταν ότι παρέμεινα εκεί για 20 χρόνια και εργάστηκα πάνω στο πρόβλημα και θα πω ότι για έναν διαμεσολαβητή τα πρώτα 18 χρόνια άκουγα τα δύο μέρη, ίσως τα τελευταία δύο χρόνια να συνεισέφερα κάτι», «ο κύριος ρόλος που έπαιξα ήταν να ακούω τα δύο μέρη, να προσπαθώ να διατηρήσω την εμπιστοσύνη τους, να κατανοώ τις ανησυχίες τους και να βοηθώ να εξερευνούν λύσεις».

Ο κ. Νίμιτς σημείωσε ότι «η συμφωνία των Πρεσπών είναι πολύ σημαντική για τις δύο χώρες και την περιοχή, την όλη περιοχή και πέρα από την περιοχή». Επισήμανε ότι είναι ένας συμβιβασμός και σχολίασε πως «οι συμβιβασμοί είναι δύσκολο να επιτευχθούν και από τη στιγμή που επιτυγχάνεται ένας συμβιβασμός είναι πολύ εύκολο για τους ανθρώπους και απ' τις δύο πλευρές να πουν "αν ήμουν εγώ εκεί θα είχα κάνει καλύτερη δουλειά, θα είχα καλύτερο αποτέλεσμα, ο συμβιβασμός είναι υπέρ της άλλης πλευράς και τα λοιπά", αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε». Τόνισε ότι «όλες οι συμφωνίες που είναι σημαντικές τείνουν να είναι συμβιβασμοί», φέρνοντας ως παράδειγμα το αμερικανικό Σύνταγμα, τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, τον χάρη των Ηνωμένων Εθνών».

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά είναι συμβιβασμοί «και επειδή είναι συμβιβασμοί είναι ατελής και οι άνθρωποι μπορούν πάντα να βρουν κάποια σημεία αρνητικά, αλλά σκεφτείτε πώς θα ήταν η ζωή χωρίς αυτές τις συμφωνίες». «Αυτές οι συμφωνίες είναι το πλαίσιο του πολιτισμού μας, αν δεν τις ακολουθήσουμε, αν δεν την σεβόμαστε τότε αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Κάνω έκκληση λοιπόν σήμερα προς όλους, όλες οι πλευρές, να μην υπονομεύουν αυτές τις συμφωνίες και ιδιαιτέρως τη συμφωνία των Πρεσπών. Ζούμε σε μία πολύ επικίνδυνη περιοχή, ζούμε στον πραγματικό κόσμο και στον πραγματικό κόσμο έχουμε συμφωνίες που βρίσκονται εκεί ώστε αυτοί που είναι στην εξουσία να τις ακολουθούν», ανέφερε σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση της διοργάνωσης.

Σχολίασε ότι «δεν ζούμε στο Metaverse» όπου είναι ωραία, «αλλά στο τέλος πρέπει να βγάλεις τα γυαλιά (σ.σ. της εικονικής πραγματικότητας) και να επιστρέψεις στο πραγματικό κόσμο, ο όποιος έχει πραγματικούς κινδύνους». «Κάνω έκκληση σε όλους να ακολουθήσουν και να σεβαστούν τη Συμφωνία των Πρεσπών και να δουλέψουν σκληρά για την υλοποίηση της και αν υπάρχουν σημεία στην συμφωνία που χρειάζονται εργασία τότε να καθίσουν από κοινού και να βρουν τη λύση», είπε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του.





