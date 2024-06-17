Πέντε άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σήμερα έξω από παντοπωλείο της πόλης Μετς στη βορειοανατολική Γαλλία, με την αστυνομία να αποκλείει στην παρούσα φάση το σενάριο τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Républicain Lorrain, το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10:15 (τοπική ώρα, 11:15 ώρα Ελλάδος) έξω από παντοπωλείο με προϊόντα προελεύσεως Μαγκρέμπ (σ.σ. από χώρες της βορειοδυτικής Αφρικής) στη συνοικία Μπορνί.

Μια λογοθεραπεύτρια, που μίλησε σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία της, περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της: «Είδα πολλούς τραυματίες σε μια συμπλοκή και κάποιον με τσεκούρι να καταδιώκει ένα αυτοκίνητο. Ήταν όλοι νεαροί. Δεν άργησε να έρθει η αστυνομία και η πυροσβεστική… Ήταν αναμφίβολα ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών εδώ, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Η γαλλική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.